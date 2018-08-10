Рязанский приборный завод будет поставлять медицинскую продукцию в Таджикистан

Специалисты Государственного Рязанского приборного завода (входит в КРЭТ) и филиала АО «ГРПЗ» — Касимовского приборного завода — презентовали в Таджикистане свою медицинскую продукцию: приборы для измерения внутриглазного давления — тонометр ТГДц-03 и индикатор ИГД-03, а также стерилизационное оборудование.
Замминистра здравоохранения Республики Умарзода Сайда Гайрат выразила готовность сотрудничать с АО «ГРПЗ». Стороны договорились о проведении работ по регистрации приборов на территории Таджикистана.
Специалисты АО «ГРПЗ» приехали в Душанбе в составе делегации Рязанской области. Они приняли участие в форуме «Биржа деловых контактов: Рязанская область — Республика Таджикистан», где присутствовали представители официальных и деловых кругов, Минздрава Таджикистана, государственных аптечных учреждений Республики и организаций, занимающихся поставками медицинской техники.
«Эксклюзивные разработки Рязанского приборного завода — офтальмотонометры diathera и diaton — уже успели получить не только российское, но и международное признание. Это уникальные приборы для измерения внутриглазного давления без прямого контакта с глазным яблоком. Измерение проводится через веко, быстро, безболезненно, без риска инфицирования и с высокой точностью. Приборы предназначены для выявления на ранней стадии опасного заболевания глаз — глаукомы», — рассказали в пресс-службе завода.
Производимые на ГРПЗ тонометры для измерения внутриглазного давления diaton поставляются в разные страны мира. Они соответствуют основным стандартам Европейского союза, сертифицированы в США и в Израиле.
Приказом российского Минздрава приборы diathera рекомендованы медицинским учреждениям для проведения диспансеризации и медицинских осмотров.