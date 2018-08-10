Рязанские активисты подали документы на проведение пенсионного референдума

Представители инициативных групп из Рязани и Костромы подали документы для проведения референдума о пенсионном возрасте. Об этом со ссылкой на облизбиркомы передает
Секретарь избирательной комиссии Рязанской области Сергей Скобелев уточнил, что рязанская подгруппа предлагает вопрос со следующей формулировкой: «Поддерживаете ли вы, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижению которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?»
По словам Скобелева, в собрании инициативной подгруппы участвовали 117 человек, на следующей неделе избирком рассчитывает ее зарегистрировать.