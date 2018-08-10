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8:53, 10 августа 2018 355
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Праздник на Почтовой откроется шествием спортсменов

Праздник на Почтовой откроется шествием спортсменов

Праздник «Рязань-город спортивный» откроется шествием по улице Почтовой. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Вечером в пятницу, 10 августа, по главной пешеходной улице Рязани пройдут барабанщики, спортсмены, тренеры, ветераны и представители спортивной общественности. Шествие стартует в 17:50 от памятника Ленину.

Затем на главной сцене пройдет торжественное открытие праздника, награждение активистов, концерт и показательные выступления воспитанников спортшкол.

С 18:00 до 20:00 на Почтовой и Лыбедском бульваре будут работать площадки: «Веселый футболист», «Веселый баскетболист», «Фитнес-центр», «Полоса препятствий», «Проверь свое здоровье» и другие.


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