Праздник на Почтовой откроется шествием спортсменов

Праздник «Рязань-город спортивный» откроется шествием по улице Почтовой. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
Вечером в пятницу, 10 августа, по главной пешеходной улице Рязани пройдут барабанщики, спортсмены, тренеры, ветераны и представители спортивной общественности. Шествие стартует в 17:50 от памятника Ленину.
Затем на главной сцене пройдет торжественное открытие праздника, награждение активистов, концерт и показательные выступления воспитанников спортшкол.
С 18:00 до 20:00 на Почтовой и Лыбедском бульваре будут работать площадки: «Веселый футболист», «Веселый баскетболист», «Фитнес-центр», «Полоса препятствий», «Проверь свое здоровье» и другие.