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10:41, 10 августа 2018 308
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После гибели пешехода прокуратура потребовала обустроить переход на станции Кораблино 1

После гибели пешехода прокуратура потребовала обустроить переход на станции Кораблино

После гибели пешехода транспортная прокуратура потребовала обустроить переход на станции Кораблино. Об этом сообщил ее сайт.

Проверка показала, что на переходе нет систем светового и звукового оповещения о приближении поезда, которые должны быть там по требованиям закона.

«С целью устранения выявленных нарушений, Рязанским транспортным прокурором внесено представление в Рязанскую дистанцию пути Московской дирекции инфраструктуры — структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры — филиала ОАО „РЖД“», — говорится в сообщении.

Проверку начали после гибели человека, переходившего пути. Трагедия произошла в июле 2018 года.

Фото: wiki.nashtransport.ru


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