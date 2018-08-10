Под Красноярском у волонтеров «Лиза Алерт» украли двух лошадей

Под Красноярском у волонтеров «Лиза Алерт» украли рыжего мерина и черную кобылу. Конное подразделение в поисково-спасательном отряде появилось недавно, передает РИА «
Лошадей увели в ночь на 2 августа из конного клуба «Звезда Енисея» в деревне Бугачево Емельяновского района. Животные должны были участвовать в поисках людей.
«Заявление от волонтеров о пропаже поступило в прошлую пятницу. Одна из украденных лошадей была беременная. Ищем», — рассказали в полиции.
Напомним, добровольцы «Лиза Алерт» ищут пропавших людей. Их отряды есть в более чем 40 регионах.