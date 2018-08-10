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11:57, 10 августа 2018 182
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Под Красноярском у волонтеров «Лиза Алерт» украли двух лошадей

Под Красноярском у волонтеров «Лиза Алерт» украли двух лошадей

Фото: Pixabay.com

Под Красноярском у волонтеров «Лиза Алерт» украли рыжего мерина и черную кобылу. Конное подразделение в поисково-спасательном отряде появилось недавно, передает РИА «Новости».

Лошадей увели в ночь на 2 августа из конного клуба «Звезда Енисея» в деревне Бугачево Емельяновского района. Животные должны были участвовать в поисках людей.

«Заявление от волонтеров о пропаже поступило в прошлую пятницу. Одна из украденных лошадей была беременная. Ищем», — рассказали в полиции.

Напомним, добровольцы «Лиза Алерт» ищут пропавших людей. Их отряды есть в более чем 40 регионах.


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