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20:44, 10 августа 2018 55
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Пациенты БСМП пожаловались на клопов в больничных палатах

Пациенты БСМП пожаловались на клопов в больничных палатах

Пациенты БСМП пожаловались на клопов в больничных палатах. Об этом сообщил сайт ГТРК «Ока».

Как отметили рязанцы, насекомые кусают их во время сна.

У меня получилась койка около окна, там батарея и они прижились. Я, когда открыла один матрас, то там все чёрное, они днём ползают, а что говорить про ночь?", — рассказала пациентка БСМП Маргарита Бушуева.

По словам женщины, на ней «не осталось живого места» после трех недель пребывания в стационаре.

Как отметили в сообщении, администрация больницы открестилась от проблемы.

«Мы не отказываем никому, у нас бывает на соседних койках лежат и бомжи, и депутаты, и, несмотря на тщательнейшую санитарную обработку, иногда с личными вещами есть вероятность проникновения насекомых извне в больницу», — прокомментировал Александр Копейкин, замглавврача по медицинской части БСМП.

После обращения Бушуевой поменяли нательное и постельное белье. По словам Копейкина, пациентку перевели в другую больницу, курс в БСМП она закончила.

Дезинфекцию в клинике проводят по отделениям. Ближайшую обработку запланировали на следующую неделю.

Врачи надеются, что «кардинально» проблему сможет решить переезд в новое здание.


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