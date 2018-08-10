Пациенты БСМП пожаловались на клопов в больничных палатах. Об этом сообщил сайт ГТРК «
Как отметили рязанцы, насекомые кусают их во время сна.
У меня получилась койка около окна, там батарея и они прижились. Я, когда открыла один матрас, то там все чёрное, они днём ползают, а что говорить про ночь?", — рассказала пациентка БСМП Маргарита Бушуева.
По словам женщины, на ней «не осталось живого места» после трех недель пребывания в стационаре.
Как отметили в сообщении, администрация больницы открестилась от проблемы.
«Мы не отказываем никому, у нас бывает на соседних койках лежат и бомжи, и депутаты, и, несмотря на тщательнейшую санитарную обработку, иногда с личными вещами есть вероятность проникновения насекомых извне в больницу», — прокомментировал Александр Копейкин, замглавврача по медицинской части БСМП.
После обращения Бушуевой поменяли нательное и постельное белье. По словам Копейкина, пациентку перевели в другую больницу, курс в БСМП она закончила.
Дезинфекцию в клинике проводят по отделениям. Ближайшую обработку запланировали на следующую неделю.
Врачи надеются, что «кардинально» проблему сможет решить переезд в новое здание.