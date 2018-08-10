Нарвавший конопли рецидивист из Шиловского района отправился в тюрьму

Житель Шиловского района отправился в тюрьму за то, что нарвал конопли. Об этом сообщил
Известно, что дикорастущей кусты мужчина обнаружил в сентябре прошлого года в Чучковском районе. Он засушил 337,6 грамма наркотика, который стал хранить у себя.
Уже на следующий день полицейские обнаружили запрещенные вещества и изъяли их.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ.
В суде он признал свою вину, с учетом рецидива его приговорили к трем с половиной годам заключения в колонии строгого режима.