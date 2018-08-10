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13:58, 10 августа 2018 198
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Нарвавший конопли рецидивист из Шиловского района отправился в тюрьму

Нарвавший конопли рецидивист из Шиловского района отправился в тюрьму

Житель Шиловского района отправился в тюрьму за то, что нарвал конопли. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Известно, что дикорастущей кусты мужчина обнаружил в сентябре прошлого года в Чучковском районе. Он засушил 337,6 грамма наркотика, который стал хранить у себя.

Уже на следующий день полицейские обнаружили запрещенные вещества и изъяли их.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ.

В суде он признал свою вину, с учетом рецидива его приговорили к трем с половиной годам заключения в колонии строгого режима.


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