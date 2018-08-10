Председатель правительства России Дмитрий Медведев сравнил усиление антироссийских санкций с объявлением экономической войны. Об этом он заявил на встрече с сотрудниками Кроноцкого государственного заповедника, передает «РИА Новости»
«Разговоры о будущих санкциях я бы не хотел комментировать, но могу сказать одно: если последует что-то типа запрета деятельности банков или использования той или иной валюты, то это можно будет назвать совершенно прямо, это объявление экономической войны», — сказал премьер.
По его словам, на это необходимо реагировать экономическими, политическими и иными методами. Медведев отметил, что санкции так или иначе сказываются на экономике страны, курсах валют.
Напомним, 8 августа США анонсировали