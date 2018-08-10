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8:24, 10 августа 2018 96
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Медведев сравнил усиление антироссийских санкций с объявлением экономической войны

Медведев сравнил усиление антироссийских санкций с объявлением экономической войны

Председатель правительства России Дмитрий Медведев сравнил усиление антироссийских санкций с объявлением экономической войны. Об этом он заявил на встрече с сотрудниками Кроноцкого государственного заповедника, передает «РИА Новости»

«Разговоры о будущих санкциях я бы не хотел комментировать, но могу сказать одно: если последует что-то типа запрета деятельности банков или использования той или иной валюты, то это можно будет назвать совершенно прямо, это объявление экономической войны», — сказал премьер.

По его словам, на это необходимо реагировать экономическими, политическими и иными методами. Медведев отметил, что санкции так или иначе сказываются на экономике страны, курсах валют.

Напомним, 8 августа США анонсировали усиление санкций против России из-за дела скрипалей. После известий об этом курс рубля начал резко снижаться.


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