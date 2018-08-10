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17:32, 10 августа 2018 60
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Любимов пообещал помочь стартапам рязанских предпринимателей

Любимов пообещал помочь стартапам рязанских предпринимателей

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Николай Любимов пообещал помочь стартапам рязанцев. В пятницу, 10 августа, губернатор встретился с ассоциацией молодых предпринимателей (АМП).

Собравшиеся обсудили новые стартапы, рассказали о социальных проектах и высказали свои пожелания по некоторым вопросам.

Председатель АМП Павел Яковлев рассказал, что в ассоциацию входит широкий спектр предпринимателей — от робототехники до производителей воды.

«Здесь те, кто хочет изменить мир, сделать область лучше», — отметил Яковлев. Он рассказал о социальных проектах и образовательной деятельности ассоциации. «Новые бизнесмены отличаются от 90-х тем, что хотят помогать», — подчеркнул председатель АМП.

По итогам встречи Любимов назвал все озвученные предложения разумными. Он особо выделил туристический стартап, который «можно быстро реализовать», а также проект ПЭТ, предлагающий медицинские услуги, которых нет в Рязанской области.

Кроме того, Любимов пообещал оказывать финансовую помощь социальному бизнесу. «Здорово, что проекты предлагают уже успешные и опытные предприниматели, наша задачи им помочь. Я уверен, что ассоциация будет центром появления новых стартапов», — заключил губернатор.

Также он предложили бизнесменам поучаствовать в анкетировании на сайте кадры62. рф, которое уже прошли все государственные учреждения региона. «Все желающие, не зависимо от возраста, проходят тестирование и могут войти в кадровый резерва Рязанской области. Это большой проект», — сказал политик.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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