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18:26, 10 августа 2018 267
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Карабасов поздравил рязанских строителей с профессиональным праздником

Карабасов поздравил рязанских строителей с профессиональным праздником

Фото: Администрация Рязани

И.о. мэра Рязани Сергей Карабасов поздравил представителей строительных коллективов и предприятий с профессиональным праздником. Торжественная церемония прошла в пятницу, 10 августа, в горадминистрации.

«Благодаря вашему труду наш город растет и процветает, а его жители получают комфортное жилье, — отметил Карабасов. — От всей души я желаю вам создавать объекты, которыми будут по праву гордиться наши горожане. Личных и профессиональных успехов, воплощения всех планов, счастья и крепкого здоровья вам и вашим родным!».

Руководитель городской администрации поблагодарил рязанских строителей за их работу и вручил почетные грамоты и благодарности лучшим сотрудникам сферы.


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