Карабасов поздравил рязанских строителей с профессиональным праздником

И.о. мэра Рязани Сергей Карабасов поздравил представителей строительных коллективов и предприятий с профессиональным праздником. Торжественная церемония прошла в пятницу, 10 августа, в горадминистрации.
«Благодаря вашему труду наш город растет и процветает, а его жители получают комфортное жилье, — отметил Карабасов. — От всей души я желаю вам создавать объекты, которыми будут по праву гордиться наши горожане. Личных и профессиональных успехов, воплощения всех планов, счастья и крепкого здоровья вам и вашим родным!».
Руководитель городской администрации поблагодарил рязанских строителей за их работу и вручил почетные грамоты и благодарности лучшим сотрудникам сферы.