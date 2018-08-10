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17:45, 10 августа 2018 174
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В Рязани на 28 перекрестках заработали «умные светофоры»

В Рязани на 28 перекрестках заработали «умные светофоры»

В Рязани на 28 перекрестках заработали «умные светофоры». Их установили в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», рассказал на своей странице Андрей Савичев.

По словам главы Минтранса, в течение двух лет планируют подключить все 119 перекрестков. Эксперты считают, что это увеличит среднюю скорость движения по городу.

На установку «умных светофоров» в Рязани выделили 42 миллиона. Они появились на 11 улицах.


В Центре организации дорожного движения проверили исполнение государственного контракта по подключению 28 перекрёстков к автоматизированной системе дорожного наблюдения, который исполнялся в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». За три месяца на всех перекрёстках установлена необходимая аппаратура. ⠀ В рамках приоритетного регионального проекта «Интеллектуальные транспортные системы» в течение двух лет планируем подключить все 119 перекрёстков, что позволит увеличить пропускную способность и среднюю скорость движения по городу. ⠀ #Рязань #rzn #минтранс #минтрансрзн #министерствотранспортарф #дороги #дорогиРязани #ЦОДД

Публикация от Андрей Савичев (@av_savichev)

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