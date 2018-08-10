В Рязани на 28 перекрестках заработали «умные светофоры». Их установили в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», рассказал на своей
По словам главы Минтранса, в течение двух лет планируют подключить все 119 перекрестков. Эксперты считают, что это увеличит среднюю скорость движения по городу.
На установку «умных светофоров» в Рязани
В Центре организации дорожного движения проверили исполнение государственного контракта по подключению 28 перекрёстков к автоматизированной системе дорожного наблюдения, который исполнялся в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». За три месяца на всех перекрёстках установлена необходимая аппаратура. ⠀ В рамках приоритетного регионального проекта «Интеллектуальные транспортные системы» в течение двух лет планируем подключить все 119 перекрёстков, что позволит увеличить пропускную способность и среднюю скорость движения по городу. ⠀ #Рязань #rzn #минтранс #минтрансрзн #министерствотранспортарф #дороги #дорогиРязани #ЦОДД