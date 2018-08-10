Единицы рязанцев готовы переехать за рубеж ради работы. Об этом свидетельствует опрос, результаты которого распространил HeadHunter.
Исследователи выяснили у работников Рязани, какие регионы они считают наиболее перспективными для построения карьеры.
Более одного процента опрошенных хотели бы работать за границей. Самыми популярными странами у рязанцев стали Белоруссия (0,6%), Казахстан (0,4%) и Кыргызстан (0,2%).
Чаще всего жители хотят отправиться в Москву и Подмосковье (42,1%).
Отметим, что при гарантии трудоустройства треть рязанских соискателей готовы к переезду в другой город или страну.