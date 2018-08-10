Деловую программу форума древних городов откроет архитектурная конференция

Деловую программу Международного
Пленарное заседание состоится 14 августа в 10:00 в зрительном зале театра кукол, регистрация участников начнется в 9:00. Перед церемонией открытия, в 9:40, в фойе театра презентуют выставку «Архитектурное наследие. Сохранение и развитие древних городов».
Программу заседания разделили на четыре тематических блока. Она включает выступления специалистов из разных городов России и зарубежья.
Отметим, что слушателями дискуссий и выступлений могут быть не только архитекторы, градостроители, историки или исследователи, но и все желающие. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться по
Завершит конференцию концерт Детского сводного духовой оркестра Рязани, который выступит на площади перед входом в театр. Начало в 18:00.