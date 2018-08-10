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10:43, 10 августа 2018 183
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Деловую программу форума древних городов откроет архитектурная конференция

Деловую программу форума древних городов откроет архитектурная конференция

Деловую программу Международного форума древних городов откроет архитектурная конференция «Историко-культурное наследие — гарант устойчивого развития древних городов». Она пройдет 13-14 августа, сообщили организаторы.

Пленарное заседание состоится 14 августа в 10:00 в зрительном зале театра кукол, регистрация участников начнется в 9:00. Перед церемонией открытия, в 9:40, в фойе театра презентуют выставку «Архитектурное наследие. Сохранение и развитие древних городов».

Программу заседания разделили на четыре тематических блока. Она включает выступления специалистов из разных городов России и зарубежья.

Отметим, что слушателями дискуссий и выступлений могут быть не только архитекторы, градостроители, историки или исследователи, но и все желающие. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.

Завершит конференцию концерт Детского сводного духовой оркестра Рязани, который выступит на площади перед входом в театр. Начало в 18:00.


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