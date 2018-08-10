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14:38, 10 августа 2018 89
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Центробанк прокомментировал падение курса рубля

Центробанк прокомментировал падение курса рубля

Банк России прокомментировал падение курса рубля. Сообщение опубликовано на сайте ЦБ.

«Повышенная в последние дни волатильность курса рубля является естественной реакцией финансового рынка на новости о новых потенциальных санкциях на фоне изменений на глобальных финансовых рынках», — говорится в сообщении.

В ЦБ отмечают, что такие периоды нестабильности валютных курсов уже возникали раньше на фоне обсуждения санкций против России, но имели временный характер. Специалисты Центробанка отмечают, что регулятор имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности. Например, ЦБ может корректировать ежедневный объем покупки иностранной валюты на валютном рынке.

Напомним, рубль дешевеет третий день на фоне новостей о новых санкциях со стороны США.


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