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17:51, 10 августа 2018 87
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Афиша RZN.info рекомендует посетить фестиваль «Небо России» и праздник «Слава Добрыни»

Афиша RZN.info рекомендует посетить фестиваль «Небо России» и праздник «Слава Добрыни»

Скоро в Рязани начнется концертный и театральный сезон, а пока мы расскажем о мероприятиях, которые пройдут в регионе в ближайшие выходные.

В поселке Шилово 11 августа состоится историко-фольклорный фестиваль «Слава Добрыни». Продолжается фестиваль «Небо России», его кульминацией станет свечение аэростатов 11 августа возле Рязанского кремля.

В городском парке в рамках проекта «Арт-субботник» 11 августа состоится мини-фестиваль «Акустический день». Рязанский театр кукол 12 августа приглашает на премьеру нового спектакля «Приключения на дороге». А в фотодоме имени Евгения Каширина состоится вечер памяти поэта-полиглота Вилли Мельникова «Рязанимация».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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