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12:09, 1 августа 2018 65
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Жительницу Касимова осудили за продажу алкоголя подросткам

Жительницу Касимова осудили за продажу алкоголя подросткам

Жительницу Касимова осудили за то, что она продавала алкоголь подросткам. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Ранее женщину уже уличали в нарушении, за что подвергали административному наказанию. Однако ее это не остановило.

Сотрудница магазина снова продала спиртное несовершеннолетней. При этом женщина даже посмотрела в паспорт покупательницы.

В отношении продавщицы возбудили уголовное дело по статье 151.1 УК РФ, ее приговорили к исправительным работам сроком на три месяца с удержанием из зарплаты 5% в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.


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