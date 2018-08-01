Жительницу Касимова осудили за продажу алкоголя подросткам

Жительницу Касимова осудили за то, что она продавала алкоголь подросткам. Об этом сообщил
Ранее женщину уже уличали в нарушении, за что подвергали административному наказанию. Однако ее это не остановило.
Сотрудница магазина снова продала спиртное несовершеннолетней. При этом женщина даже посмотрела в паспорт покупательницы.
В отношении продавщицы возбудили уголовное дело по статье 151.1 УК РФ, ее приговорили к исправительным работам сроком на три месяца с удержанием из зарплаты 5% в доход государства.
Приговор не вступил в законную силу.