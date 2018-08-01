В Сараевском районе семилетняя девочка получила перелом ноги в ДТП. Об этом пишет ИД «
Инцидент произошел в селе Кривское Сараевского района. Группа подростков увидела, как одна легковушка тянет на прицепе другую. Дети сошли с дороги на обочину.
Когда машины сравнялись, автомобиль, который тянули на прицепе, занесло в сторону подростков и машина зацепила семилетнюю девочку.
После медобследования выяснилось, что ребенок получил переломы ноги в двух местах со смещением. Родители увезли девочку в Тулу, где ей оказывает помощь детский ортопед-травматолог.
Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. По данным ГИБДД, у водителя «машины-тягача» не было «прав».