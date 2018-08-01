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13:54, 1 августа 2018 141
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В Сараевском районе семилетняя девочка получила перелом ноги в ДТП

В Сараевском районе семилетняя девочка получила перелом ноги в ДТП

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В Сараевском районе семилетняя девочка получила перелом ноги в ДТП. Об этом пишет ИД «Пресса».

Инцидент произошел в селе Кривское Сараевского района. Группа подростков увидела, как одна легковушка тянет на прицепе другую. Дети сошли с дороги на обочину.

Когда машины сравнялись, автомобиль, который тянули на прицепе, занесло в сторону подростков и машина зацепила семилетнюю девочку.

После медобследования выяснилось, что ребенок получил переломы ноги в двух местах со смещением. Родители увезли девочку в Тулу, где ей оказывает помощь детский ортопед-травматолог.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. По данным ГИБДД, у водителя «машины-тягача» не было «прав».


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