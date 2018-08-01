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11:15, 1 августа 2018 201
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В Рязанской области осудили женщину, которая угрожала ножом матери и напала на сестру

В Рязанской области осудили женщину, которая угрожала ножом матери и напала на сестру

В Рязанской области осудили молодую женщину, которая угрожала матери и пырнула ножом сестру. Пострадавшая выжила, пишет издательство «Пресса».

На заседании подсудимая рассказала, что даже и не поняла, когда ударила сестру ножом. Свою вину она полностью признала.

«Мать и сестра женщины плакали в суде и говорили, что она в тот момент ничего не соображала, что у нее несовершеннолетний ребенок», — говорится в сообщении.

По совокупности преступлений подсудимую приговорили к четырем годам условного заключения с испытательным сроком в три года.


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