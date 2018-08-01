В Оленинском появится лыжероллерная трасса

В деревне Оленинское Рязанского района появится лыжероллерная трасса. Об этом говорится в пресс-релизе
Средства на разработку проектной документации трассы выделят по программе социального и экономического развития населенных пунктов.
Также профинансируют проекты строительства ФОКов в Спас-Клепиках, Старожилове.
Кроме того, корректировки в программе позволят выделить деньги на создание системы дренажа футбольного поля с искусственным покрытием в Рязани на улице Космонавтов, завершение реконструкции хозчасти здания Театра на Соборной.