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13:00, 1 августа 2018 722
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В Оленинском появится лыжероллерная трасса

В Оленинском появится лыжероллерная трасса

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В деревне Оленинское Рязанского района появится лыжероллерная трасса. Об этом говорится в пресс-релизе правительства региона.

Средства на разработку проектной документации трассы выделят по программе социального и экономического развития населенных пунктов.

Также профинансируют проекты строительства ФОКов в Спас-Клепиках, Старожилове.

Кроме того, корректировки в программе позволят выделить деньги на создание системы дренажа футбольного поля с искусственным покрытием в Рязани на улице Космонавтов, завершение реконструкции хозчасти здания Театра на Соборной.


© RZN.info

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