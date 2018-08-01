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10:46, 1 августа 2018 1 797
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В центре Рязани девушка напала на 21-летнего незнакомца со столовым ножом 3

В центре Рязани девушка напала на 21-летнего незнакомца со столовым ножом

В центре Рязани девушка ударила ножом 21-летнего молодого человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

На место происшествия выехали сотрудники полиции. Как сообщил приятель пострадавшего, рядом с молодыми людьми стояла незнакомая компания девушек. Между двумя компаниями произошла перепалка, после которой девушка достала из сумочки большой столовый нож и ударила им в грудь одного из молодых людей.

После этого она вытащила нож и скрылась.

Пострадавшего госпитализировали с резаной раной грудной клетки с повреждением легкого. Благодаря помощи врачей рязанец остался жив.

Как выяснила полиция, никто из людей, которые видели девушек, не знал их лично. Как показалось очевидцам, они были немного пьяны.

После составления словесного портрета полицейские определили, что злоумышленница после преступления уехала на такси. Марку автомобиля установили по видеозаписям, позже нашли самого таксиста.

Полиция задержала 25-летнюю рязанку. Выяснилось, что девушка взяла с собой нож, чтобы на улице порезать еду «на закуску». Она ударила незнакомца из-за вспышки гнева, «хотя степень опьянения злоумышленницы в тот момент была небольшой».

В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело пл части 2 статьи 111 УК РФ. Ей грозит до десяти лет лишения свободы. Подозреваемую взяли под стражу.


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