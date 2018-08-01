Рязанских маршрутчиков проверили после отказа везти ребенка в Карцево. Об этом RZN.info рассказал отец девочки.
По его словам, три дня назад ребенок стоял на остановке улицы Зубковой № 23 и его отказались везти до конечной остановки в Карцево из-за того, что остальные пассажиры покинули машину.
После этого, мужчина пожаловался в рязанское СМИ, которое опубликовало об этом информацию.
На материал в интернете отреагировал перевозчик по 77 маршруту Юлия Прияхина. Она и еще один предприниматель ИП «Сережин» проверили своих водителей по системе ГЛОНАСС и видеорегистраторам.
Выяснилось, что все водители перевозчиков добрались до поселка Карцево.
Юлия Прияхина отметила, что маршрутки № 77 еще одного предпринимателя следуют до ТЦ «Зельгросс», а не до Карцева, поэтому водитель мог посоветовать не садиться в машину.