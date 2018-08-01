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9:42, 1 августа 2018 168
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Рязанская епархия ищет волонтеров для проекта «Доброхот»

Рязанская епархия ищет волонтеров для проекта «Доброхот»

Рязанская епархия ищет волонтеров для нового проекта «Доброхот». В его рамках для детей-инвалидов и их семей будут проводить экскурсии по храмам.

Добровольцы должны сопровождать детей во время экскурсий, а также помогать им добраться из дома и обратно.

Для волонтеров организуют специальные обучающие занятия в Центре социальной реабилитации инвалидов (улица Грибоедова, дом 8).

«Если не сможете прийти на обучение, но хотите быть волонтером, всё равно подключайтесь. На основе занятий будут формироваться методички, вас введут в курс дела», — обратились к рязанцам на сайте епархии.

Более подробную информацию можно получить у руководителя проекта Александра Бурова — +7 (960) 575-46-97.

Фото с сайта Рязанской епархии


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