Рязанец получил срок за автокражи, угон и хранение оружия

Рязанец получил реальный срок за 14 краж, угон и незаконное хранение оружия. Об этом сообщил
Известно, что с 28 сентября 2016 года по 12 мая 2017 года мужчина украл из припаркованных автомобилей аккумуляторы, автомагнитолы, сабвуфер, усилитель, компрессор, а также сумку-барсетку с документами и деньгами.
Из подъезда дома на улице Кальной он похитил велосипед, со двора улицы Солнечной угнал ВАЗ 21093, а из Рыбного — Hyundai Sonata.
Рязанец украл у знакомого ключи и забрал из его квартиры ноутбук, а также своровал из «Пятерочки» на улице Семинарской продукты и предметы гигиены.
Кроме того, в начале марта 2017 года он нашел пакет с огнестрельным оружием и девятью патронами, которые оставил у себя.
Мужчину признали виновным и приговорили к трем с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.