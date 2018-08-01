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14:59, 1 августа 2018 290
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Россияне смогут платить налоги за других людей

Россияне смогут платить налоги за других людей

Россияне смогут оплачивать имущественный налог одним платежом. Изменения вступят в силу с 1 января 2019 года, сообщил сайт ФНС.

Закон, упрощающий процесс оплаты имущественных налогов, подписал Владимир Путин.

Налогоплательщики смогут переводить деньги в бюджетную систему с помощью одного платежного поручения.

«Эта сумма зачисляется на соответствующий счет Федерального казначейства для уплаты налога на имущество физических лиц, а также транспортного и земельного налогов. Платежи будут поступать в бюджеты по месту нахождения соответствующих объектов налогообложения», — пояснили в сообщении.

Платеж налоговые органы будут зачитывать самостоятельно. Суммы пойдут в счет погашения недоимок и (или) задолженностей по пеням и процентам по налогам при их наличии.

Налогоплательщика проинформируют о принятом решении о зачете, данные отобразятся в личном кабинете на сайте ФНС.

Налоги можно будет платить не только за себя, но и за другое лицо. Возврата денег, при этом, сможет требовать только налогоплательщик.

«Использование единого налогового платежа значительно сократит время, затрачиваемое на оформление платежных документов, а также минимизирует ошибки граждан при заполнении нескольких платежек», — отметили в ФНС.


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