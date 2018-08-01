Россияне смогут платить налоги за других людей

Россияне смогут оплачивать имущественный налог одним платежом. Изменения вступят в силу с 1 января 2019 года, сообщил
Закон, упрощающий процесс оплаты имущественных налогов, подписал Владимир Путин.
Налогоплательщики смогут переводить деньги в бюджетную систему с помощью одного платежного поручения.
«Эта сумма зачисляется на соответствующий счет Федерального казначейства для уплаты налога на имущество физических лиц, а также транспортного и земельного налогов. Платежи будут поступать в бюджеты по месту нахождения соответствующих объектов налогообложения», — пояснили в сообщении.
Платеж налоговые органы будут зачитывать самостоятельно. Суммы пойдут в счет погашения недоимок и (или) задолженностей по пеням и процентам по налогам при их наличии.
Налогоплательщика проинформируют о принятом решении о зачете, данные отобразятся в
Налоги можно будет платить не только за себя, но и за другое лицо. Возврата денег, при этом, сможет требовать только налогоплательщик.
«Использование единого налогового платежа значительно сократит время, затрачиваемое на оформление платежных документов, а также минимизирует ошибки граждан при заполнении нескольких платежек», — отметили в ФНС.