Обманувший более 40 рязанцев мошенник отсидел десять лет и снова попался

В Рязани задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД .

40-летний мужчина предложил продавщице магазина в центре города купить телевизор по очень выгодной цене. Женщина согласилась и отдала предоплату: 8 тысяч 800 рублей, но незнакомец исчез в неизвестном направлении и телевизор так и не принес.

По описанию от потерпевшей оперативники уголовного розыска узнали «старого знакомого»: десять лет назад он обманул более 40 рязанцев.

Мужчина представлялся работником фирмы, торгующей бытовой электроникой, и предлагал продавщицам небольших магазинов, работницам парикмахерских или девушкам-провизорам в аптеках приобрести телевизор или другую электронную аппаратуру с большой скидкой.

«Обаятельный „экспедитор“ убеждал женщин, что он может реализовывать товар в розницу по оптовым ценам, и сообщал: „ваш директор у нас уже заказал“. Затем он забирал у пострадавших деньги в качестве предоплаты и скрывался», — говорится в сообщении.

Злоумышленника тогда осудили за мошенничество, он пробыл в местах лишения свободы 10 лет и в этом году вышел на свободу.

Оперативники обошли другие магазины, аптеки и небольшие офисы и другие заведения, куда мог заглянуть подозреваемый, оставили его фотографии. Через несколько дней полицейские получили сигнал из аптеки, куда пришел мошенник. Его задержали на выходе из здания.

Во время расследования установили, что подозреваемый причастен к 11 аналогичным преступлениям в разных районах Рязани.

Против злоумышленника возбудили уголовные дела по статье 159 УК РФ (Мошенничество).