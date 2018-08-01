На свидание с рязанцем вместо молодой девушки пришел грабитель

На свидание с рязанцем вместо девушки пришел грабитель. Об этом сообщил
27-летний рязанец познакомился с «девушкой» в соцсети, вскоре «она» позвала молодого человека на свидание к себе в квартиру на Московском шоссе. В назначенный час он пришел на встречу, но вместо симпатичной девушки дверь открыл мужчина средних лет.
«Незнакомец под угрозой ножа втащил пострадавшего в квартиру, закрыл дверь и потребовал ценности и деньги. Вытащив из карманов рязанца смартфон и водительское удостоверение, злоумышленник вновь потребовал деньги. Наличности у молодого мужчины при себе не оказалось, и он предложил поехать за деньгами к нему домой», — говорится в сообщении. По дороге потерпевший смог сбежать и пришел в полицию
Оперативники выехали на место, в квартире злоумышленника они нашли отобранный телефон и водительские права.
Оказалось, что поддельный профиль в соцсети вел 33-летний уроженец Костромской области, которого ранее судили за хищения и содержание наркопритона. Через фейковую страницу он просил у собеседников 200 или 300 рублей в долг и не возвращал, с него же он назначил свидание, кончившееся разбойным нападением.
По сведению оперативников, злоумышленник переезжал из города в город, меняя поддельные страницы.
Против него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Подозреваемого взяли под стражу.