На пожаре в рязанской пятиэтажке погибла хозяйка квартиры

На пожаре в квартире в доме №19 по улице Связи погибла 48-летняя хозяйка загоревшейся квартиры. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Пожар
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На пожаре в квартире в доме №19 по улице Связи погибла 48-летняя хозяйка загоревшейся квартиры. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Пожар
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