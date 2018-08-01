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9:18, 1 августа 2018 506
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На пожаре в рязанской пятиэтажке погибла хозяйка квартиры

На пожаре в рязанской пятиэтажке погибла хозяйка квартиры

На пожаре в квартире в доме №19 по улице Связи погибла 48-летняя хозяйка загоревшейся квартиры. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Пожар произошел в среду, 1 августа, около 0:00. Огонь повредил кухню в двухкомнатной квартире. На место происшествия выезжали пять расчетов и 14 пожарных.


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