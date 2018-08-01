На окраине Рязани столкнулись две женщины на иномарках, пострадали двое детей

В понедельник, 31 июля, на улице Южный промузел столкнулись Mazda CХ-5 и Kia Ceed. Об этом сообщила
ДТП произошло около 9:45. По предварительной информации, 48-летняя рязанка на автомобиле Mazda столкнулась с Kia, за рулем которой была 49-летняя женщина. Последняя остановилась на запрещающий сигнал светофора.
По словам водителя Mazda, она поздно заметила остановившийся автомобиль, из-за чего не успела затормозить.
В ДТП пострадали два ребенка в возрасте девяти и десяти лет, которые ехали в автомобиле Kia.
По факту аварии проводят проверку. Обстоятельства произошедшего уточняются.