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10:15, 1 августа 2018 297
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На окраине Рязани столкнулись две женщины на иномарках, пострадали двое детей

На окраине Рязани столкнулись две женщины на иномарках, пострадали двое детей

Фото: УМВД по Рязанской области

В понедельник, 31 июля, на улице Южный промузел столкнулись Mazda CХ-5 и Kia Ceed. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло около 9:45. По предварительной информации, 48-летняя рязанка на автомобиле Mazda столкнулась с Kia, за рулем которой была 49-летняя женщина. Последняя остановилась на запрещающий сигнал светофора.

По словам водителя Mazda, она поздно заметила остановившийся автомобиль, из-за чего не успела затормозить.

В ДТП пострадали два ребенка в возрасте девяти и десяти лет, которые ехали в автомобиле Kia.

По факту аварии проводят проверку. Обстоятельства произошедшего уточняются.


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