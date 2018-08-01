На фестивале уличных музыкантов «Подбелка-2018» выступят более 50 групп. Программа

На фестивале уличных музыкантов «Подбелка — 2018»
Главные сцены установят за памятником Ленину, у памятника Евпатию Коловрату на Лыбедском бульваре; акустическую — напротив МФЦ, альтернативную — напротив бара «Чулан», молодежную — на Лыбедском бульваре, рядом с облдумой расположится выставка художников и ярмарка хендмейд.
Поэтическую сцену в этом году объединили со свободным микрофоном, рассказал музыкальный продюсер Антон Свиркин. Площадка расположится между барами The Peashem и Loft.
Программа выступлений
Сцена возле памятника Ленину:
- 17:00 — Smoozy;
- 17:30 — Timers;
- 18:00 — Pulse;
- 18:30 — John Lemon;
- 19:00 — Esenin Street;
- 19:30 — Hot Stuff;
- 20:00 — Chuda;
- 20:30 — «Парнас»;
- 21:00 — «Балалайка 62»;
- 22:00 — «Светящиеся барабанщики».
Сцена около памятника Коловрату:
- 17:00 — ВИА «Шанс»;
- 17:30 — «Формата Нет»;
- 18:00 — «Спуутник»;
- 18:30 — «Матроскин Бэнд»;
- 19:00 — «МИР»;
- 19:30 — «Теледискотека»;
- 20:00 — Mangostarr
- 20:30-20:55 — «Карбофос»;
- 21:00 — «Выдра» (Москва)
Сцена на Лыбедском бульваре:
- 17:00 — Oksioma;
- 17:30 — «Глория»;
- 18:00 — Константин Жиров;
- 18:30 — «Свобода»
- 19:00 — «Складень»;
- 19:30 — «Крылья Внутри» (Москва);
- 20:15 — Алина Орлова и «Кактус-Джем» (Москва)
- 21:00 — Vavi.
Сцена около бара «Чулан»:
- 17:00 — Pakari (Эквадор);
- 17:30 — Sloman;
- 18:00 — Сергей Щебень;
- 18:30 — Flite;
- 19:00 — Chumahod;
- 19:30 — «Аспект»;
- 20:00 — «7 Узлов»;
- 20:30 — Кирилл Устинов.
Акустическая сцена:
- 17:00 — Angels;
- 17:30 — «Акеларин»;
- 18:00 — «Андуин»;
- 18:30 — Дмитрий Устинов;
- 19:00 — Алексей Серафимов;
- 19:30 — «На Грани Слов»;
- 20:00 — Борис Чистый (Санкт-Петербург);
- 20:30 — Вовка Кожекин и Сергей Федоров (Москва).