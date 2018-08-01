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15:58, 1 августа 2018 317
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На фестивале уличных музыкантов «Подбелка-2018» выступят более 50 групп. Программа

На фестивале уличных музыкантов «Подбелка-2018» выступят более 50 групп. Программа

Фото: © RZN.info / Светлана Крючкова

На фестивале уличных музыкантов «Подбелка — 2018» выступит более 50 групп и исполнителей. Главными хедлайнерами фестиваля станут нижневартовский коллектив VaVi, московская рок-группа «ВИА Выдра» и победители прошлого года «Балалайка 62».

Главные сцены установят за памятником Ленину, у памятника Евпатию Коловрату на Лыбедском бульваре; акустическую — напротив МФЦ, альтернативную — напротив бара «Чулан», молодежную — на Лыбедском бульваре, рядом с облдумой расположится выставка художников и ярмарка хендмейд.

Поэтическую сцену в этом году объединили со свободным микрофоном, рассказал музыкальный продюсер Антон Свиркин. Площадка расположится между барами The Peashem и Loft.

Программа выступлений

Сцена возле памятника Ленину:

  • 17:00 — Smoozy;
  • 17:30 — Timers;
  • 18:00 — Pulse;
  • 18:30 — John Lemon;
  • 19:00 — Esenin Street;
  • 19:30 — Hot Stuff;
  • 20:00 — Chuda;
  • 20:30 — «Парнас»;
  • 21:00 — «Балалайка 62»;
  • 22:00 — «Светящиеся барабанщики».

Сцена около памятника Коловрату:

  • 17:00 — ВИА «Шанс»;
  • 17:30 — «Формата Нет»;
  • 18:00 — «Спуутник»;
  • 18:30 — «Матроскин Бэнд»;
  • 19:00 — «МИР»;
  • 19:30 — «Теледискотека»;
  • 20:00 — Mangostarr
  • 20:30-20:55 — «Карбофос»;
  • 21:00 — «Выдра» (Москва)

Сцена на Лыбедском бульваре:

  • 17:00 — Oksioma;
  • 17:30 — «Глория»;
  • 18:00 — Константин Жиров;
  • 18:30 — «Свобода»
  • 19:00 — «Складень»;
  • 19:30 — «Крылья Внутри» (Москва);
  • 20:15 — Алина Орлова и «Кактус-Джем» (Москва)
  • 21:00 — Vavi.

Сцена около бара «Чулан»:

  • 17:00 — Pakari (Эквадор);
  • 17:30 — Sloman;
  • 18:00 — Сергей Щебень;
  • 18:30 — Flite;
  • 19:00 — Chumahod;
  • 19:30 — «Аспект»;
  • 20:00 — «7 Узлов»;
  • 20:30 — Кирилл Устинов.

Акустическая сцена:

  • 17:00 — Angels;
  • 17:30 — «Акеларин»;
  • 18:00 — «Андуин»;
  • 18:30 — Дмитрий Устинов;
  • 19:00 — Алексей Серафимов;
  • 19:30 — «На Грани Слов»;
  • 20:00 — Борис Чистый (Санкт-Петербург);
  • 20:30 — Вовка Кожекин и Сергей Федоров (Москва).


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