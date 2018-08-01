На День города в центре Рязани перекроют движение. Изменения в движении общественного транспорта

На День города, 4 августа, с 14:00 до 22:30 на площади Ленина перекроют движение. Об этом сообщил
Из-за перекрытия изменятся схемы движения общественного транспорта.
Троллейбусы:
- маршрута №1 поедут до остановки «Дом художника» по своему маршруту, далее по улице Маяковского до остановки «площадь Мичурина» и обратно;
- маршрута №3 проследуют от конечной остановки «Городская больница №11» до остановки «Центральный парк культуры и отдыха» по Новой улице, площади Мичурина, улице Маяковского и от конечной остановки «Городская больница №11» до площади Свободы (укороченный) — 2 троллейбуса;
- маршрута №5 (наружный) от конечной остановки «улица Строителей» поедут по улицам Островского, Стройкова, Гагарина, Есенина до Театральной площади, далее по улице Есенина, площади Мичурина, улице Маяковского, Первомайскому проспекту, далее — по своему маршруту;
- троллейбусы маршрута №5 (внутренний) от конечной остановки «улица Строителей» проследуют по улице Чкалова, Первомайскому проспекту, улице Дзержинского, далее — по своему маршруту;
- маршрут №6 перестанет ходить во время мероприятий;
- маршрут №8 от конечной остановки «Комбайновый Завод» поедет до остановки «Дом художника» по своей схеме, далее по улицам Маяковского, Есенина, Циолковского, Новой, далее по своему маршруту;
- троллейбусы маршрута №10 от конечной остановки «улица Крупской» поедут до остановки «Дом художника» по своему маршруту, далее по улицам Маяковского, Есенина до Театральной площади и обратно.
Автобусы:
- маршрутов №№1, 7, 11, 13, 15, 17, 18, 21, 23 поедут со стороны площади Победы до остановки «Дом художника» по своим маршрутам, далее (в прямом и обратном направлении) по Сенной улице, Семинарской улице, далее — по своим маршрутам.
Маршрутки:
- №№31, 41, 47, 48, 49, 53, 57, 65, 66, 68, 73, 75, 88, 98, 99 поедут со стороны площади Победы до остановки «Дом художника» по своим маршрутам, далее по Сенной улице, Семинарской улице, далее — по своим маршрутам;
- №41 при движении со стороны Соборной площади следуют по Семинарской улице, Сенной улице, далее — по своему маршруту;
- №№31, 47, 48, 49, 53, 57, 65, 66, 68, 73, 75, 77, 87, 88, 91, 98, 99 при движении со стороны Театральной площади поедут по Семинарской улице, Сенной улице, далее — по своим маршрутам.