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10:10, 1 августа 2018 208

«Мармакс» объявила старт продаж жилого комплекса бизнес-класса «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева»

«Мармакс» объявила старт продаж жилого комплекса бизнес-класса «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева»

Компания «Мармакс» объявила об официальном старте продаж с 1 августа нового жилого комплекса бизнес-класса. ЖК «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева» располагается в историческом районе города, на пересечении улиц Чапаева и Пролетарской.

«Восемь этажей индивидуального комфорта, авторская архитектура, подземный паркинг, личный фитнес-зал, приватный двор-галерея без машин, восьмой этаж с панорамой „360“, служба сервиса от управляющей компании премиум-класса — лишь несколько плюсов комплекса „ДОСТОЯНИЕ на Чапаева“», — отметили в пресс-службе «Мармакса».

Там также рассказали, что жилой комплекс откроет новые возможности для активных горожан: «Отличная локация и развитая инфраструктура района малого центра позволит умело распоряжаться временем в пути на работу, пройти всего несколько минут до одного из кафе на улице Почтовой или Лыбедском бульваре для приятной встречи с друзьями».

Более подробную информацию можно получить по телефону отдела продаж компании «Мармакс»: 500-005.


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