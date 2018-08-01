«Мармакс» объявила старт продаж жилого комплекса бизнес-класса «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева»

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«Восемь этажей индивидуального комфорта, авторская архитектура, подземный паркинг, личный фитнес-зал, приватный двор-галерея без машин, восьмой этаж с панорамой „360“, служба сервиса от управляющей компании премиум-класса — лишь несколько плюсов комплекса „ДОСТОЯНИЕ на Чапаева“», — отметили в пресс-службе «Мармакса».
Там также рассказали, что жилой комплекс откроет новые возможности для активных горожан: «Отличная локация и развитая инфраструктура района малого центра позволит умело распоряжаться временем в пути на работу, пройти всего несколько минут до одного из кафе на улице Почтовой или Лыбедском бульваре для приятной встречи с друзьями».
Более подробную информацию можно получить по телефону отдела продаж компании «Мармакс»: 500-005.