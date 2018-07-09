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15:36, 9 июля 2018 2 086
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Зарезавший на улице знакомую скопинец предстанет перед судом

Зарезавший на улице знакомую скопинец предстанет перед судом

Мужчина, зарезавший знакомую около скопинского торгового центра, предстанет перед судом. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошел утром 24 мая 2018 в центре Скопина. 22-летний молодой человек ударил 36-летнюю предпринимательницу ножом, когда она выходила из машины. Нападавший скрылся с места происшествия, пострадавшую доставили в реанимацию. Она скончалась от ранений и потери крови.

Позже выяснилось, что злоумышленник хотел жениться на женщине, но та отвергла предложение. Спустя два дня после происшествия убийца сдался следователям сам. Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Дело направили для рассмотрения в суд.


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