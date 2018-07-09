Зарезавший на улице знакомую скопинец предстанет перед судом

Мужчина, зарезавший знакомую около скопинского торгового центра, предстанет перед судом. Об этом сообщила
Инцидент
Позже выяснилось, что злоумышленник
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Мужчина, зарезавший знакомую около скопинского торгового центра, предстанет перед судом. Об этом сообщила
Инцидент
Позже выяснилось, что злоумышленник
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С праздником жильцов поздравил замминистра областного минстроя Сергей Семенов.