В Спасском районе прошел турнир для рыбаков с нарушением слуха. Фото

В Спасском районе на правом берегу Прони состоялся межрегиональный турнир по рыболовному спорту среди людей с нарушением слуха «Золотая кормушка 2018». Об этом сообщила
Турнир прошел в выходные, 7 и 8 июля. Рязанцы соревновались в дисциплине «Ловля донной рыбы».
Всего в турнире поучаствовали 24 спортсмена из Московской, Ростовской, Тульской, Тверской, Липецкой и Рязанской областей. В командном зачете сражались восемь команд, две из которых были рязанскими.
Рязанские спортсмены в составе команд «Рязань-2» заняли 2-ое место в командном зачете, первое место досталось спортсменам из Тулы. В личном зачете победу одержал спортсмен из Рязанской области — Сергей Тимонин.