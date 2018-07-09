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11:13, 9 июля 2018 620
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В Спасском районе прошел турнир для рыбаков с нарушением слуха. Фото

В Спасском районе прошел турнир для рыбаков с нарушением слуха. Фото

В Спасском районе на правом берегу Прони состоялся межрегиональный турнир по рыболовному спорту среди людей с нарушением слуха «Золотая кормушка 2018». Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Рязанской области.

Турнир прошел в выходные, 7 и 8 июля. Рязанцы соревновались в дисциплине «Ловля донной рыбы».

Всего в турнире поучаствовали 24 спортсмена из Московской, Ростовской, Тульской, Тверской, Липецкой и Рязанской областей. В командном зачете сражались восемь команд, две из которых были рязанскими.

Рязанские спортсмены в составе команд «Рязань-2» заняли 2-ое место в командном зачете, первое место досталось спортсменам из Тулы. В личном зачете победу одержал спортсмен из Рязанской области — Сергей Тимонин.


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