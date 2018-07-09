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10:29, 9 июля 2018 438
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В Рязанской области пройдет самое массовое в истории Вооруженных сил десантирование

В Рязанской области пройдет самое массовое в истории Вооруженных сил десантирование

В Рязанской области пройдет самое массовое в истории российских Вооруженных Сил десантирование военнослужащих ВДВ и бронетехники с самолетов военно-транспортной авиации ВКС России. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

«Выброска личного состава будет проводиться с разных высот — от 600 до 2500 метров — на парашютных системах Д-10, „Арбалет-1“ с кислородным оборудованием, „Арбалет-2“. Также будут применяться парашютные системы „Арбалет-3“, предназначенные для совершения прыжков в тандеме», — говорится в сообщении.

Во время учений пройдет выброска внутри боевых машин БМД-4М и БТР-МДМ. После приземления десантники захватят аэродром «противника» и форсируют Оку. Операцию проведут при поддержке авиации.

На тренировке также посадят тяжелые транспортные самолеты Ан-124 «Руслан», Ан-22 «Антей» и Ил-76 на грунтовую поверхность.

Всего в учениях поучаствуют более 1500 военнослужащих, свыше 50 единиц бронетехники, около 70 самолетов и вертолетов ВКС России.

Фото Минобороны России


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