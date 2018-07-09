В Рязанской области неделю не будут делать аборты

В Рязанской области с 9 по 15 июля не будут делать аборты. Больницы присоединились к акции «Подари жизнь». Об этом
В течение недели психологи и гинекологи будут заниматься популяризацией материнства и детства.
Беременным и их близким в центре медико-психологической помощи на базе больницы №8 и в женских консультациях расскажут о «физических и духовных» последствиях аборта.
«Аборт, это не только прерывание беременности, но и негативное влияние на репродуктивное здоровье в виде бесплодия, риск никогда не стать матерью, — пояснила психолог больницы №8 Ольга Василевская, — поэтому так важен вопрос профилактики абортов и помощи женщинам, оказавшимся в так называемой «ситуации репродуктивного выбора».
Психологи также будут беседовать со школьниками и студентами.
«Борьба за сохранение детских жизней объединила медиков, социальных работников, преподавателей и духовенство. Благодаря совместной работе в Рязанской области отмечается стабильное снижение количества абортов на протяжении последних лет». — отметили в минздраве.