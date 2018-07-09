В Рязанском районе за полгода пострадали больше сотни человек. Об этом со ссылкой на начальника ОГИБДД ОМВД Дениса Суслякова сообщает издательство «
По словам Суслякова, выросло число аварий (70 ДТП против 62 в аналогичном периоде прошлого года), а также количество погибших (11 человек и 7) и пострадавших (109 и 93 человек).
Из-за выезда на «встречку» в 17 авариях погибли пятеро человек и пострадали трое, из-за несоблюдения дистанции произошло 7 ДТП с десятью ранеными.
По вине нетрезвых водителей было пять столкновений, в которых пострадали восемь человек. Снизилось число аварий с несовершеннолетними (6 против 9).