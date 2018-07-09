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13:51, 9 июля 2018 129
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В Рязанском районе за полгода пострадали больше сотни человек

В Рязанском районе за полгода пострадали больше сотни человек

Фото: Издательство «Пресса»

В Рязанском районе за полгода пострадали больше сотни человек. Об этом со ссылкой на начальника ОГИБДД ОМВД Дениса Суслякова сообщает издательство «Пресса».

По словам Суслякова, выросло число аварий (70 ДТП против 62 в аналогичном периоде прошлого года), а также количество погибших (11 человек и 7) и пострадавших (109 и 93 человек).

Из-за выезда на «встречку» в 17 авариях погибли пятеро человек и пострадали трое, из-за несоблюдения дистанции произошло 7 ДТП с десятью ранеными.

По вине нетрезвых водителей было пять столкновений, в которых пострадали восемь человек. Снизилось число аварий с несовершеннолетними (6 против 9).


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