В Новомичуринске дом едва не затопило из-за памперсов

В Новомичуринске многоквартирный дом едва не затопило из-за памперсов. Сантехники устраняли засор до полуночи, сообщает издательство «
Специализированная машина откачивала воду из подвала под двумя подъездами.
И. о. директора «Бытсервис-Новомичуринск» Александр Нистратов пояснил, что в городе недавно был похожий случай: рабочие несколько часов вытаскивали из канализации тряпку.
«Обычное явление — инородные предметы в канализации, — рассказал мужчина. — Обнаружить виновника происшествий, как правило, не удается, но сантехники по своему опыту знают: лето, осень — жди новых бед, ведь хозяйки почему-то смывают в унитазы и килограммы косточек от вишни, и помидоры, и огурцы, и грибы. Самая большая опасность — от наполнителя для кошачьих туалетов, особенно — на основе цементной смеси».