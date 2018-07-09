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12:55, 9 июля 2018 345
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В Новомичуринске дом едва не затопило из-за памперсов

В Новомичуринске дом едва не затопило из-за памперсов

В Новомичуринске многоквартирный дом едва не затопило из-за памперсов. Сантехники устраняли засор до полуночи, сообщает издательство «Пресса».

Специализированная машина откачивала воду из подвала под двумя подъездами.

И. о. директора «Бытсервис-Новомичуринск» Александр Нистратов пояснил, что в городе недавно был похожий случай: рабочие несколько часов вытаскивали из канализации тряпку.

«Обычное явление — инородные предметы в канализации, — рассказал мужчина. — Обнаружить виновника происшествий, как правило, не удается, но сантехники по своему опыту знают: лето, осень — жди новых бед, ведь хозяйки почему-то смывают в унитазы и килограммы косточек от вишни, и помидоры, и огурцы, и грибы. Самая большая опасность — от наполнителя для кошачьих туалетов, особенно — на основе цементной смеси».


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1 неделя назад
Все, что вы хотели знать о ремонте моста через Оку

Все, что вы хотели знать о ремонте моста через Оку 2

Редакция RZN.info задала чиновнику минтранса вопросы о понтонном мосте через Оку, низкой активности рабочих и сроках ремонта.

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