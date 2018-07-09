В Иркутске загорелся авиационный завод. Видео

В Иркутском авиационном заводе загорелся один из цехов. По предварительным данным, никто не пострадал, передает РИА «
Пожар начался в анодно-малярном цехе в 15:20 (10:20 по московскому времени). Его локализовали на площади в тысячу квадратных метров. Из опасной зоны эвакуировали полсотни человек.
Возгоранию присвоили повышенный номер сложности. На месте работают 16 единиц техники, более 60 человек личного состава, звенья газодымозащитной службы.
В МЧС отметили, что есть угроза распространения огня на соседние здания.
Иркутский авиационный завод (ИАЗ) — филиал корпорации «Иркут». На предприятии выпустили около семи тысяч самолетов более 20 типов.
Фото сайта МЧС по Иркутской области