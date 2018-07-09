Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:46, 9 июля 2018 147
 0    0

Утренний обзор рязанских пробок: 9 июля

Утренний обзор рязанских пробок: 9 июля

Утром в понедельник, 9 июля, на дорогах Рязани образовалось несколько серьезных заторов. Вновь водителям придется постоять на Солотчинском мосту.

По данным сервиса «Яндекс. Карты», пробка растянулась почти на два километра в сторону города, и на полтора — в сторону Шумаши. Скорость потока не превышает пяти-семи километров в час.

Пробка возникла на Московском шоссе. Движение затруднено от «М-5 Молла» в сторону города. Автомобили двигаются со скоростью не более семи километров в час. Также пробка возникла у «Барса» до пересечения с улицей Вокзальной.

Затруднено движение по улице Бирюзова. Там пробка образовалась в обе стороны до пересечения с проездом Шабулина. Скорость движения не превышает 10 километров в час.

Небольшие заторы собрались на улицах Каширина и Дзержинского в сторону центра города. На улице Есенина пробка возникла от пересечения с улицей Грибоедова в сторону площади Театральной.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
8:46, 9 июля 2018
Утренний обзор рязанских пробок: 9 июля
14:20, 8 июля 2018
В минтрансе рассказали о сроках ремонта участка дороги обхода Кириц
21:37, 6 июля 2018
Под Рязанью вновь начали ремонтировать участок дороги до Гавердова
17:57, 6 июля 2018
Жителям дома на Касимовском шоссе восстановят подачу газа
17:36, 6 июля 2018
В Приокском на четыре дня ограничат движение на одной из улиц
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 дней назад
Проблемы Елатьмы требуют незамедлительного решения

Проблемы Елатьмы требуют незамедлительного решения

Без поддержки со стороны областного и федерального бюджетов таким населенным пунктам жить и развиваться в современных реалиях становится все сложнее.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:51, 1 июля 2018 350 152
Давка, слезы и цветы. В Рязани выступила Ольга Бузова. Фото 10
19:54, 25 июня 2018 39 346
В Рязани наградили лучших выпускников 2018 года. Фото 1
19:40, 30 июня 2018 34 630
Тепло и дождливо. Прогноз погоды на новую рабочую неделю
19:08, 30 июня 2018 32 368
Аргентина не вышла в четвертьфинал ЧМ-2018
18:45, 30 июня 2018 26 966
В Рязанском районе столкнулись две машины
Все новости
Форум