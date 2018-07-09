Утренний обзор рязанских пробок: 9 июля

Утром в понедельник, 9 июля, на дорогах Рязани образовалось несколько серьезных заторов. Вновь водителям придется постоять на Солотчинском мосту.
По данным сервиса «Яндекс. Карты», пробка растянулась почти на два километра в сторону города, и на полтора — в сторону Шумаши. Скорость потока не превышает пяти-семи километров в час.
Пробка возникла на Московском шоссе. Движение затруднено от «М-5 Молла» в сторону города. Автомобили двигаются со скоростью не более семи километров в час. Также пробка возникла у «Барса» до пересечения с улицей Вокзальной.
Затруднено движение по улице Бирюзова. Там пробка образовалась в обе стороны до пересечения с проездом Шабулина. Скорость движения не превышает 10 километров в час.
Небольшие заторы собрались на улицах Каширина и Дзержинского в сторону центра города. На улице Есенина пробка возникла от пересечения с улицей Грибоедова в сторону площади Театральной.