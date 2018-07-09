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9:43, 9 июля 2018 655
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Тележка для навоза и колбаса на полу. На рязанской скотобойне нашли нарушения

Тележка для навоза и колбаса на полу. На рязанской скотобойне нашли нарушения

В мае 2018 года специалисты управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям провели внеплановую проверку скотобойни, расположенной в Рязанском районе.

На предприятии обнаружили ряд нарушений:

  • здесь хранили обезличенную продукцию;
  • не было полотенец и сушилок для рук;
  • ножи не меняли по мере загрязнения и хранили не в специальном месте;
  • сколотая краска с потолка могла попасть в продукцию;
  • технологическое оборудование имело большие участки коррозии;
  • в убойном цехе находилась тележка для навоза, заполненная неустановленным содержимым;
  • колбасные полуфабрикаты хранили на полу;
  • не было документов, подтверждающие регистрацию температурного режима на производстве;
  • не было промаркированных закрываемых емкостей для сбора биологических отходов;
  • здесь не поддерживали процедуры, основанные на принципах ХАССП.

Индивидуального предпринимателя, а также должностное лицо предприятия признали виновными по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ. Нарушения должны устранить.


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