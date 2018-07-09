Тележка для навоза и колбаса на полу. На рязанской скотобойне нашли нарушения

В мае 2018 года специалисты
На предприятии обнаружили ряд нарушений:
- здесь хранили обезличенную продукцию;
- не было полотенец и сушилок для рук;
- ножи не меняли по мере загрязнения и хранили не в специальном месте;
- сколотая краска с потолка могла попасть в продукцию;
- технологическое оборудование имело большие участки коррозии;
- в убойном цехе находилась тележка для навоза, заполненная неустановленным содержимым;
- колбасные полуфабрикаты хранили на полу;
- не было документов, подтверждающие регистрацию температурного режима на производстве;
- не было промаркированных закрываемых емкостей для сбора биологических отходов;
- здесь не поддерживали процедуры, основанные на принципах ХАССП.
Индивидуального предпринимателя, а также должностное лицо предприятия признали виновными по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ. Нарушения должны устранить.