СК рассказал о махинациях с жильем для сирот

В Следственном комитете
В июне завершилось расследование дела в отношении начальника и главного специалиста отдела департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми. В декабре 2013 года региональный минстрой заключил договор на покупку 150 квартир более чем на 230 миллионов рублей. Из-за незаконных действий работников департамента подрядчик получил разрешения на ввод в эксплуатацию недостроенных домов.
В Тыве в отношении должностных лиц агентства по делам семьи и детей возбудили уголовное дело по статье «Халатность» из-за того, что они не предоставили квартиру девушке-сироте.
В Курганской области ввели в эксплуатацию дом для детей-сирот, который был фактически непригодным для проживания. На Ставрополье сиротам предоставили квартиры без отопления, канализации и с плесневыми стенами. На данный момент всем потерпевшим дали другое жилье.
«Дети-сироты, а также лица из их числа являются наиболее уязвимой категорией граждан, которые нуждаются в особой заботе и поддержке со стороны государства и общества. Мы полагаем, что необходимо сделать все, чтобы ребенок-сирота полноценно вошел во взрослую жизнь. И своевременное обеспечение качественным собственным жильем — важное подспорье для решения этой задачи», — отметили в СК.