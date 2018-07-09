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11:33, 9 июля 2018 539
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СК рассказал о махинациях с жильем для сирот

СК рассказал о махинациях с жильем для сирот

Фото: Pixabay.com

В Следственном комитете рассказали о махинациях с жильем для сирот в разных регионах. Так, директор липецкого бюджетного учреждения «Эксплуатация жилищного фонда» заключал госконтракты на покупку квартир для сирот по завышенным ценам. Он приобретал жилье, не проверяя его на санитарные, технические и противопожарные требования. На мужчину завели дело за злоупотребление должностными полномочиями.

В июне завершилось расследование дела в отношении начальника и главного специалиста отдела департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми. В декабре 2013 года региональный минстрой заключил договор на покупку 150 квартир более чем на 230 миллионов рублей. Из-за незаконных действий работников департамента подрядчик получил разрешения на ввод в эксплуатацию недостроенных домов.

В Тыве в отношении должностных лиц агентства по делам семьи и детей возбудили уголовное дело по статье «Халатность» из-за того, что они не предоставили квартиру девушке-сироте.

В Курганской области ввели в эксплуатацию дом для детей-сирот, который был фактически непригодным для проживания. На Ставрополье сиротам предоставили квартиры без отопления, канализации и с плесневыми стенами. На данный момент всем потерпевшим дали другое жилье.

«Дети-сироты, а также лица из их числа являются наиболее уязвимой категорией граждан, которые нуждаются в особой заботе и поддержке со стороны государства и общества. Мы полагаем, что необходимо сделать все, чтобы ребенок-сирота полноценно вошел во взрослую жизнь. И своевременное обеспечение качественным собственным жильем — важное подспорье для решения этой задачи», — отметили в СК.


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