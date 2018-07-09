Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:54, 9 июля 2018 212

«Северная компания» помогла очистить парк в Дягилеве

«Северная компания» помогла очистить парк в Дягилеве

В Дягилевском военном городке очистили зеленую зону возле стадиона. Местные жители добиваются ее регистрации в качестве официального парка. На субботник вышли около 40 человек.

«С резкой и вывозом за пределы зеленой зоны толстых сучьев валежника рязанцам помогли работники „Северной компании“, имеющие допуск к обращению со специальным инструментом. Компания не впервые приходит на помощь жителям поселка Дягилево. В 2016 году на улице Белякова было безвозмездно отремонтировано помещение филиала городской поликлиники №10», — рассказали в пресс-службе застройщика.


© RZN.info

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
12:55, 9 июля 2018
В Новомичуринске дом едва не затопило из-за памперсов
12:54, 9 июля 2018
«Северная компания» помогла очистить парк в Дягилеве
12:41, 9 июля 2018
Появилось видео с рязанцами, болеющих за сборную России на ее последней игре ЧМ 1
12:24, 9 июля 2018
В сасовском селе сделали пешеходный мост через реку
12:04, 9 июля 2018
Агентства под брендом «Натали Турс» начали менять вывески
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Пиво, викинги и дырка в полу. Рязанцы на чемпионате мира по футболу

Пиво, викинги и дырка в полу. Рязанцы на чемпионате мира по футболу

Рязанцы посетили футбольные матчи иностранных команд и рассказали корреспонденту RZN.info свои впечатления.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:51, 1 июля 2018 350 684
Давка, слезы и цветы. В Рязани выступила Ольга Бузова. Фото 10
19:54, 25 июня 2018 39 492
В Рязани наградили лучших выпускников 2018 года. Фото 1
19:40, 30 июня 2018 34 662
Тепло и дождливо. Прогноз погоды на новую рабочую неделю
19:08, 30 июня 2018 32 384
Аргентина не вышла в четвертьфинал ЧМ-2018
18:45, 30 июня 2018 26 987
В Рязанском районе столкнулись две машины
Все новости
Форум