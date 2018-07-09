«Северная компания» помогла очистить парк в Дягилеве

В Дягилевском военном городке очистили зеленую зону возле стадиона. Местные жители добиваются ее регистрации в качестве официального парка. На субботник вышли около 40 человек.
«С резкой и вывозом за пределы зеленой зоны толстых сучьев валежника рязанцам помогли работники „Северной компании“, имеющие допуск к обращению со специальным инструментом. Компания не впервые приходит на помощь жителям поселка Дягилево. В 2016 году на улице Белякова было безвозмездно отремонтировано помещение филиала городской поликлиники №10», — рассказали в пресс-службе застройщика.