Рязанский приборный завод подарил больнице имени Семашко медицинский прибор

Государственный Рязанский приборный завод (входит в КРЭТ) передал Областной клинической больнице имени Семашко магнитотерапевтический аппарат АМТО-01.
Офтальмологический прибор разработали и производят в АО «ГРПЗ». Его применяют для лечения глазных заболеваний и травм. Низкочастотное магнитное поле воздействует на глаза и прилегающие зоны, повышая биологическую активность клеток.
«Одно из приоритетных направлений в деятельности нашего завода — разработка и производство медицинской техники. В этой сфере мы работаем в тесном сотрудничестве с научными центрами и вузами уже более двадцати лет. Наши офтальмологические приборы эффективны и надежны. Это показали результаты клинических исследований, — отметил директор научно-производственного комплекса по товарам гражданского назначения АО „ГРПЗ“ Сергей Самохин. — Государственный Рязанский приборный завод уделяет большое внимание социальной политике. Мы рады тому, что вносим свой вклад в укрепление здоровья жителей нашего региона».
В больнице имени Семашко применяют еще один офтальмологический прибор, созданный предприятием, — индикатор для измерения внутриглазного давления ИГД-02. Он диагностирует глаукому, используется для мониторинга результатов лечения.
Офтальмологические приборы в АО «ГРПЗ» производят в соответствии с требованиями международных стандартов качества. Они получили высокую оценку престижных российских конкурсов. Аппарат АМТО-01 и прибор для измерения внутриглазного давления ИГД-02 отметили Платиновыми знаками конкурса «Всероссийская марка» (III тысячелетие). Знак качества XXI века" и дипломами лауреатов Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России».