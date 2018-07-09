Рязанские следователи возбудили дело после падения ребенка с батута. Происшествие случилось в деревне Листвянка 3 июня.
Пятилетняя девочка упала с аттракциона и
Следователи установили, что батут не отвечал требованиям безопасности: его не оградили и не оборудовали специальным ударопоглощающим покрытием. Кроме того, повреждение было на защитной сетке игровой площадки.
Предприниматель установил батут в день происшествия. На бизнесмена завели дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).