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12:03, 9 июля 2018 190
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Рязанские следователи возбудили дело после падения ребенка с батута

Рязанские следователи возбудили дело после падения ребенка с батута

Рязанские следователи возбудили дело после падения ребенка с батута. Происшествие случилось в деревне Листвянка 3 июня.

Пятилетняя девочка упала с аттракциона и получила сотрясение мозга.

Следователи установили, что батут не отвечал требованиям безопасности: его не оградили и не оборудовали специальным ударопоглощающим покрытием. Кроме того, повреждение было на защитной сетке игровой площадки.

Предприниматель установил батут в день происшествия. На бизнесмена завели дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).


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