Рязанская прокуратура рассказала о нарушениях в передвижном зоопарке «Ноев ковчег». Проверку надзорный орган проводил вместе с ветинспекцией.
В зоопарке обитают 37 животных: пони, лама, лисы, верблюды, бурые медведи, волки, львы, тигры, пантеры, леопард и другие. На некоторых из них, например, козленка, белок Дагу, африканских свинок и императорского удава нет сопроводительных документов. Также отсутствуют необходимые бумаги на мясо для хищников.
На владельца зоопарка завели дело о правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 10.8 КоАП («Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки животных»). Ему грозит штраф до пяти тысяч рублей.
Отмечается, что предприниматель зарегистрирован в Краснодарском крае.
Напомним, рязанские зоозащитники
После проверки зоопарк