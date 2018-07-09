Появилось видео с рязанцами, болеющих за сборную России на ее последней игре ЧМ

В сети появилось видео, снятое в импровизированной фан-зоне у «Старого города» в Рязани. Сотни горожан собрались здесь 7 июля, чтобы поболеть за сборную России.
Напомним, после матча рязанские болельщики
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В сети появилось видео, снятое в импровизированной фан-зоне у «Старого города» в Рязани. Сотни горожан собрались здесь 7 июля, чтобы поболеть за сборную России.
Напомним, после матча рязанские болельщики
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