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12:41, 9 июля 2018 350
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Появилось видео с рязанцами, болеющих за сборную России на ее последней игре ЧМ 1

Появилось видео с рязанцами, болеющих за сборную России на ее последней игре ЧМ

В сети появилось видео, снятое в импровизированной фан-зоне у «Старого города» в Рязани. Сотни горожан собрались здесь 7 июля, чтобы поболеть за сборную России.

Встреча с хорватами затянулась — в основное время ни одна команда не смогла одержать уверенную победу — 1:1. В дополнительное время сборная Хорватии вырвалась вперед, однако российские футболисты сравняли счет — 2:2. В серии пенальти точнее оказались хорваты, именно их команда прошла в полуфинал.

Напомним, после матча рязанские болельщики подрались на Почтовой.


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