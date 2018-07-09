Очевидцы не вызвали «скорую» умирающей в центре Рязани женщине

Очевидцы рассказали RZN.info о женщине, которую нашли мертвой около дома №40 на улице Чапаева. Тело
Женщину заметили сидящей рядом с домом, она держалась за голову. Рядом с ней была сумка.
Позже женщину нашли уже мертвой возле ворот дома.
По словам очевидцев, «скорую» никто не вызвал, так как казалось, что женщина «просто пьяна». Местные жители не знали умершую, они отметили, что это была просто прохожая.
На место происшествия вызвали полицию.
Напомним, в пресс-службе регионального СУ СКР RZN.info рассказали, что следов криминального характера смерти нет.