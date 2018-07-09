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14:32, 9 июля 2018 633
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Названы самые популярные российские курорты для семейного отдыха

Названы самые популярные российские курорты для семейного отдыха

Фото: Pixabay.com

Сервис TVIL.RU определил самые популярные российские курорты для отдыха с детьми. Первое место занял Крым.

Рейтинг составили на анализе броней жилья с 15 июля по 31 августа. В десятку лучших курортов вошли крымские Феодосия, Евпатория, Ялта, Судак, Алушта и Севастополь, а также краснодарские Сочи, Анапа, Ейск и Геленджик.

Россияне чаще бронируют отдых на 9-12 ночей. За сутки семьи отдают по две-три тысячи рублей. Дешевле всего отдохнуть в Судаке и Евпатории, дороже — в Ялте.

Рейтинг популярных курортов с затратами на проживание выглядит следующим образом:

  • Феодосия — 9,6 ночей за 2 144 рубля в сутки;
  • Евпатория — 12,4 ночи за 2 108 рублей в сутки;
  • Сочи — 9,6 ночей за 2 397 рублей в сутки;
  • Анапа — 10,2 ночи за 2 280 рублей в сутки;
  • Ялта — 9,6 ночей за 2 982 рубля в сутки;
  • Судак — 10,1 ночи за 2 087 рублей в сутки;
  • Алушта — 10,1 ночи за 2 656 рублей в сутки;
  • Ейск — 10,2 ночи за 2 173 рубля в сутки;
  • Геленджик — 9,6 ночей за 2 627 рублей в сутки;
  • Севастополь — 8,9 ночей за 2 394 рубля.

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