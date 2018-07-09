Названы самые популярные российские курорты для семейного отдыха

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Рейтинг составили на анализе броней жилья с 15 июля по 31 августа. В десятку лучших курортов вошли крымские Феодосия, Евпатория, Ялта, Судак, Алушта и Севастополь, а также краснодарские Сочи, Анапа, Ейск и Геленджик.
Россияне чаще бронируют отдых на 9-12 ночей. За сутки семьи отдают по две-три тысячи рублей. Дешевле всего отдохнуть в Судаке и Евпатории, дороже — в Ялте.
Рейтинг популярных курортов с затратами на проживание выглядит следующим образом:
- Феодосия — 9,6 ночей за 2 144 рубля в сутки;
- Евпатория — 12,4 ночи за 2 108 рублей в сутки;
- Сочи — 9,6 ночей за 2 397 рублей в сутки;
- Анапа — 10,2 ночи за 2 280 рублей в сутки;
- Ялта — 9,6 ночей за 2 982 рубля в сутки;
- Судак — 10,1 ночи за 2 087 рублей в сутки;
- Алушта — 10,1 ночи за 2 656 рублей в сутки;
- Ейск — 10,2 ночи за 2 173 рубля в сутки;
- Геленджик — 9,6 ночей за 2 627 рублей в сутки;
- Севастополь — 8,9 ночей за 2 394 рубля.