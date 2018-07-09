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9:27, 9 июля 2018 58
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На пожаре в спасском селе погиб 56-летний мужчина

На пожаре в спасском селе погиб 56-летний мужчина

На пожаре в селе Каменка Спасского района погиб 56-летний мужчина. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Пожар произошел в воскресенье, 8 июля, около 17 часов.

Напомним, на место происшествия выезжали три расчета и семь пожарных. Причины и ущерб устанавливаются.


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