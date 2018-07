Из-за наводнений в Японии погибли более ста человек

В четверг, 5 июля, на западе Японии начались ливни, которые привели к наводнениям и оползням в 19 префектурах страны. Об этом со ссылкой на местный канал NHK предает « РИА Новости ».

В некоторых районов дома оказались затоплены до второго этажа и выше, спасателям удалось вывезти из опасных зон 1,8 тысячи человек. Больше всего пострадала префектура Хиросима. Течением разлившейся реки здесь снесло железнодорожный мост.

В настоящее время известно о 109 погибших, еще 79 считаются пропавшими без вести.

Фото Twitter Reuters

