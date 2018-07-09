Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:44, 9 июля 2018 143
 0    0

Из-за наводнений в Японии погибли более ста человек

Из-за наводнений в Японии погибли более ста человек

В четверг, 5 июля, на западе Японии начались ливни, которые привели к наводнениям и оползням в 19 префектурах страны. Об этом со ссылкой на местный канал NHK предает «РИА Новости».

В некоторых районов дома оказались затоплены до второго этажа и выше, спасателям удалось вывезти из опасных зон 1,8 тысячи человек. Больше всего пострадала префектура Хиросима. Течением разлившейся реки здесь снесло железнодорожный мост.

В настоящее время известно о 109 погибших, еще 79 считаются пропавшими без вести.

Фото Twitter Reuters


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
13:51, 9 июля 2018
В Рязанском районе за полгода пострадали больше сотни человек
13:44, 9 июля 2018
Из-за наводнений в Японии погибли более ста человек
12:39, 9 июля 2018
В Иркутске загорелся авиационный завод. Видео
11:37, 9 июля 2018
В Москве избили депутата Госдумы
10:06, 9 июля 2018
После матча Россия-Хорватия на Почтовой подрались болельщики. Видео 2
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 дней назад
Проблемы Елатьмы требуют незамедлительного решения

Проблемы Елатьмы требуют незамедлительного решения

Без поддержки со стороны областного и федерального бюджетов таким населенным пунктам жить и развиваться в современных реалиях становится все сложнее.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:51, 1 июля 2018 350 750
Давка, слезы и цветы. В Рязани выступила Ольга Бузова. Фото 10
19:54, 25 июня 2018 39 496
В Рязани наградили лучших выпускников 2018 года. Фото 1
19:40, 30 июня 2018 34 665
Тепло и дождливо. Прогноз погоды на новую рабочую неделю
19:08, 30 июня 2018 32 387
Аргентина не вышла в четвертьфинал ЧМ-2018
18:45, 30 июня 2018 26 990
В Рязанском районе столкнулись две машины
Все новости
Форум